FOCUS: IL CHELSEA DI MARESCA

Con l'esordio in Premier League in programma per domenica 18 agosto contro i Campioni in carica del Manchester City, i Blues chiuderanno la loro pre-season a Stamford Bridge contro l'Inter. Sulla panchina di Stamford Bridge, al posto di Mauricio Pochettino, è arrivato Enzo Maresca, che proprio domenica farà il suo esordio davanti al pubblico di casa. Nel mese di luglio i Blues sono invece volati negli Stati Uniti per la consueta tournée pre-stagionale, periodo nel quale hanno giocato cinque differenti amichevoli, totalizzando uno score di tre sconfitte, una vittoria ed un pareggio. Con l'obiettivo di migliorare il sesto posto dello scorso anno, oltre ad Enzo Maresca, il Chelsea ha aggiunto alla sua rosa anche il portiere Filip Jorgensen, i difensori Tosin Adarabioyo e Caleb Wiley, i centrocampisti Renato Veiga, Omari Kellyman e Kiernan Dewsbury-Hall ed infine l'attaccante Marc Guiu.