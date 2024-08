Sono giorni di grande tensione all'Hajduk. Gennaro Gattuso ha preso una decisione forte, ovvero mettere fuori squadra Ivan Perisic per motivi disciplinari. La notizia arriva dopo che il tecnico italiano ha espulso Emir Sahiti dalla prima squadra per essere arrivato in ritardo a una riunione tecnica.

Su Instagram l'ex giocatore dell'Inter ha parlato per la prima volta dopo l'allontanamento: "Oggi è una partita importante e non ho alcuna intenzione di disturbare la pace dei ragazzi e del club attirando l'attenzione su di me. Buona fortuna a tutta la squadra. Potremo parlare di quello che è successo dopo". Perisic, quindi, salterà la gara contro la Lokomotiva Zagabria in programma oggi alle 18:30.