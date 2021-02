Inter, giorno libero. Dal Carnevale di Brozo alla natura: così l’hanno trascorso i nerazzurri

Giorno di relax in famiglia per i giocatori interisti che si concentreranno sul derby a partire da domani

Conte ha concesso ai suoi giocatori una giornata di relax, riprenderanno domani gli allenamenti in vista del derby. I suoi uomini hanno conquistato il primo posto e si sono meritati qualche di distacco. Così i nerazzurri hanno deciso di passare del tempo in famiglia. Pranzo allargato per LautaroMartinez insieme ad Agustina, la piccola Nina e la loro famiglia. E poi passeggiata per le strade di Milano.