Inter, Skriniar: “Lavoriamo per essere dove siamo ora. Da domani testa al derby”

Il difensore nerazzurro ha commentato la vittoria contro i biancocelesti e ha parlato della prossima sfida di campionato

Aveva parlato il rendimento della LuLa . Tante critiche piovute addosso negli ultimi tempi ai due attaccanti. Soprattutto dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Juventus, gli errori e la prestazione al di sotto delle aspettative aveva fatto scattare l'allarme sul rendimento di Lukaku e Lautaro. Dovrebbe essere rientrato questa sera dopo la doppietta del belga e il gol dell'argentino contro la Lazio di Inzaghi. Quei gol valgono la vittoria, quindi i tre punti, ma soprattutto la testa della classifica. Milan superato ad una partita dal derby.

Lavoriamo per stare in alto dove siamo ora e siamo contenti per questo. Ci godiamo la vittoria di questa sera e già da domani lavoreremo per preparare la partita che ci aspetta, il derby.