Inter, dalla cessione di Lautaro al Barcellona può arrivare un giovane perfetto per Conte

Il Barcellona non molla la presa per Lautaro Martinez: i catalani ritengono l’attaccante argentino un obiettivo di mercato prioritario, e sono intenzionati ad offrire all’Inter una contropartita tecnica che possa limitare l’esborso economico. Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando con grande interesse il profilo di Emerson Royal, esterno brasiliano classe ’99:

“L’alternativa sempre targata Catalunya sarebbe, più che Junior Firpo (che non convince appieno e che non vorrebbe lasciare il Camp Nou), Emerson Royal. Il ventunenne, in prestito al Betis dove gioca stabilmente in un 3-5-2, ha convinto anche Tite, che lo ha inserito nel giro del Brasile: oltre alle prevedibili doti in fase offensiva (anche tre reti realizzate) mostra anche una certa dedizione difensiva, su cui Conte non transige: la sua quotazione è salita fino ai 15-20 milioni di euro. Essendo un classe 1999, può essere considerato anche un investimento, una possibile plusvalenza in ottica futura“.