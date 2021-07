Middelfart, nasce un centro per giovani con difficoltà. Eriksen dona una grossa somma

Il centrocampista nerazzurro campione dentro e soprattutto fuori dal campo. Il danese in soccorso di un centro per giovani con difficoltà

Costruire un centro per giovani con disabilità fisiche e mentali. È l'idea di un gruppo di genitori di Middelfart e avranno dalla loro parte Christian Eriksen. Secondo quanto riportano in Danimarca, il centrocampista nerazzurro ha effettuato una grossa donazione per la costruzione del centro per ragazzi in difficoltà.