UFFICIALE / Stagione 20-21, gli allenatori del settore giovanile dell’Inter: novità per Chivu

Il settore giovanile nerazzurro ha ufficializzato la rosa degli allenatori per la prossima stagione. “Oltre alla formazione Primavera che ha visto la conferma di Armando Madonna, la formazione Under 18 sarà guidata quest’anno da Cristian Chivu (seconda promozione per l’ex difensore che ha allenato prima l’Under14 e poi l’Under17.ndr). Andrea Zanchetta, invece, tornerà a sedere sulla panchina della U17. Per quanto riguarda l’U16 interista, l’allenatore sarà Tiziano Polenghi, prima vice di Madonna in Primavera. Alla guida dell’U15 per il quarto anno consecutivo ci sarà Paolo Annoni”, si legge in un comunicato dell’Inter.

(Fonte: inter.it)