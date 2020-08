Inter, Samaden: “Essere nelle top 8 d’Europa gran risultato. Si riparte da Madonna”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile nerazzurro, ha tracciato un bilancio della stagione della Primavera dopo l’eliminazione ai quarti di Youth League contro il Real Madrid: “Fino al 60’ è stata una partita equilibrata, l’occasione di Kinkoue avrebbe potuto dare alla partita un indirizzo diverso. Tuttavia, il livello è molto alto e questi match molto spesso vengono decisi da episodi, negativo nel nostro caso con la rimessa sbagliata e il conseguente calcio di rigore ed espulsione. Giocare in inferiorità numerica non è facile, anche se i ragazzi hanno dato tutto sino all’ultimo minuto”.

“C’è da essere orgogliosi di quanto fatto in questo anno, il percorso di UYL è stato positivo ed essere nelle prime otto di Europa è un risultato grandissimo. Complimenti alla squadra e al mister. Non è stato facile per nessuno affrontare questi mesi. La ripresa dal punto di vista sportivo è stata complicata per tutti. Abbiamo, però, avuto l’occasione di vivere un’esperienza bellissima e siamo arrivati molto vicino ad entrare nelle prime quattro. L’importante è che i ragazzi abbiano dato il massimo, non solo oggi, ma in tutta la stagione. Una stagione che ci ha visto autori di grandissimi prestazioni come quella di Barcellona. Detto questo, facciamo i complimenti al Real Madrid per la qualificazione. Noi torniamo a casa a testa alta e con positività”.

Infine, sulla programmazione per la prossima stagione, ha concluso: “Come tutti gli anni ci saranno calciatori che andranno via, come il capitano Schiró, che va sicuramente elogiato per tutti i suoi anni in nerazzurro. Il punto fermo sarà mister Madonna, con il quale continueremo anche nella prossima stagione. È stato bravissimo anche in questo anno a far crescere i ragazzi, a tenerli pronti per le necessità della prima squadra. Come tutti gli anni ripartiremo con lo stesso spirito e con la voglia di fare bene”.

(Inter.it)