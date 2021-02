Giovanni Storti: “Scudetto? Ipoteca Inter se vince col Genoa. Triplete? A Madrid…”

Le parole dell'attore e tifoso dell'Inter in collegamento con Sky Sport prima della sfida tra l'Inter di Conte e Genoa a San Siro

Giovanni Storti , attore comico del trio 'Aldo, Giovanni e Giacomo' e noto tifoso dell' Inter , è intervenuto in collegamento con Sky Sport prima della sfida tra la squadra di Antonio Conte e il Genoa , in programma alle 15 a San Siro.

"Spero che l'Inter giochi con la stessa formazione del derby e che il Genoa faccia un errore clamoroso ed entrino in 10 invece che in 11. Tipo il portiere distratto... Scudetto? Sì, vincendo col Genoa potrebbe mettere una seria ipoteca ma le ipoteche sono pericolose. Meglio non fare ipoteche, tenere e guardare quello che c'è. Triplete? Io ero a Madrid, fu incredibile. Una gioia strepitosa. Vedevo gente piangere copiosamente. Un'emozione molto forte. Stranamente ero sicurissimo che l'Inter avrebbe vinto. Poi ho rivisto la partita in tv e ho visto che anche gli altri (il Bayern, ndr) avevano avuto molte occasioni".