Giroud: “Abbiamo fiducia e qualità per vincere questo derby. Dobbiamo…”

Le parole del giocatore rossonero a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Milan

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Milan, Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole del giocatore rossonero: "Sappiamo che dopo la partita possiamo ancora giocarcela per lo scudetto. Non va bene pensando adesso al risultato finale, ma solo a quello che dobbiamo fare sul campo. Ci siamo preparati bene per questa partita, abbiamo fiducia ma con umiltà. Abbiamo le qualità per vincere questa partita. Dobbiamo giocare liberi e determinati".