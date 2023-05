Giroud: “Euroderby pazzesco, sono eccitato. La cosa peggiore sarebbe…”

Ecco le dichiarazioni di Olivier Giroud , intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia del match contro l'Inter: "Il derby è il tipo di partita che mi mancherà quando finirò la mia carriera, voglio vivere il momento con felicità e allegria e aiutare con l'esperienza i compagni se sentono pressione o frenesia. Sono eccitato, non si giocano tutti gli anni queste partite e sono orgoglioso di aver fatto un grande percorso in Champions ma siamo vicini a fare qualcosa di grandissimo per il club e non vogliamo mollare"

Cosa consigli a Leao?

"Non deve rischiare, se ce la fa domani siamo tutti contenti ma lui deve fare attenzione perché c'è anche il ritorno ed è abbastanza intelligente per capire se ce la fa o no. E' un giocatore importante per noi, se non ce la fa per domani è una forza in meno per noi ma siamo pronti a lottare anche senza di lui. Sono fiducioso, serve fiducia in partite così e bisogna giocare con personalità, altrimenti avrai dei rimpianti ed è la cosa peggiore che possa esistere"