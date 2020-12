France Football – Giroud, addio al Chelsea è giusto? All’Inter meglio di no perché…

France Football apre al dibattito: Giroud deve lasciare il Chelsea oppure no? Il giornale elenca i motivi del no e del sì. L’attaccante non è tra i favoriti di Lampard al club inglese e potrebbe tornare di attualità se si pensa al calciomercato dell’Inter. Intanto queste sono le conclusioni tratte dal giornale sportivo francese:

SI, CHE LASCI IL CHELSEA – “Ha acquisito nuova credibilità di recente e ora sarebbe il momento di cogliere l’attimo. Milan e Inter sarebbero interessate a lui, ma osiamo immaginare non siano le uniche squadre a volerlo. Perché segna e non costa molto. Potrebbe essere più considerato lontano dal Chelsea. Si potrebbe pensare che lasciare il club londinese possa essere un rischio per l’Europeo ma forse con un’altra squadra potrebbe mettere più minuti nelle gambe e poi ‘spaccare tutto’ agli Europei”, si legge su FF.

NO, RESTI – “A metà stagione, il lavoro fatto dall’attaccante è più che onorevole – continua l’articolo – e rispetto a Werner e Abraham ha fatto pure meglio. Schierato 14 volte da Lampard, è molto diverso dai suoi diretti concorrenti. In CL si è distinto per i gol segnati al Siviglia. Al momento è semplicemente il capocannoniere del suo club. Perché cambiare aria? D’Altronde si pensava gli avrebbero fatto passare l’inverno quando sono arrivati quei due e che non avrebbe trovato spazio mai. Lampard lo ha rilanciato a fine novembre e lui ha segnato sette gol ricordando a tutti perché è un calciatore apprezzato. Ma poi è certo che un’altra squadra gli ia garanzia di giocare? Viene regolarmente annunciato all’Inter. Difficile vedere in questo rumor una scelta saggia. Unirsi a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez a sei mesi dall’europeo sembra tutt’altro che una buona idea”.

(Fonte: France Football)