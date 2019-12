Altra tribuna per Olivier Giroud, l’undicesima in 28 partite stagionali. Nel derby di Londra contro l’Arsenal – vinto in rimonta dai Blues – l’attaccante francese è rimasto ancora una volta fuori.

Secondo quanto scrive Tuttosport, l’Inter resta interessata ma ha altre priorità e andrà a caccia del ‘vice-Lukaku’ solo in caso di addio di Politano.

Giroud ha molte richieste, soprattutto dalla Francia con Lione e Bordeaux in pressing.