Fiorentina, c’è da convincere Politano: l’Inter apre. Ma chiede un’opzione su un gioiello

L’Inter lavora a capofitto sul mercato, ma non solo sulle operazioni in entrata. E’ da tenere d’occhio infatti l’asse Milano-Firenze, con la Fiorentina interessata ad un calciatore nerazzurro per gennaio: “Attenzione a Politano, l’uomo più adatto a sostituire Ribery almeno fino a marzo. L’Inter ha fatto sapere di essere pronta a dialogare con i viola (occhio alle opzioni su Chiesa), ma c’è il giocatore da convincere. Di sicuro l’esperienza con Iachini potrebbe essere una spinta nella direzione giusta”, scrive La Nazione.