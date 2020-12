Stampa Uk – Giroud, 4 gol: chiaro messaggio per Lampard. Chiede spazio o via a gennaio

Ha segnato in Champions una tripletta ed è il giocatore più anziano a farlo nella storia della Champions. Di Giroud, che stasera di gol al Siviglia ne ha fatti quattro, si è parlato nei giorni scorsi per dire che a gennaio potrebbe lasciare il Chelsea. Ma quanto ha fatto sul campo viene interpretato dai media inglesi come un messaggio per il suo allenatore, Lampard. Lui ha rimandato la questione mercato, ma il giocatore è stato chiaro con la sua prestazione – spiega il Sun – vuole giocare, avere il suo spazio. Altrimenti a gennaio se ne andrà. Il giocatore è stato associato nuovamente ad un approdo all’Inter.

“Rimarrà o partirà a gennaio? Queste sono solo ipotesi al momento. Ma a giudicare da questo risultato di stasera, non solo vuole restare a gennaio, ma pretende di essere l’attaccante numero uno di Lampard per il resto della stagione e oltre. Oltre ad aver segnato è stato eccellente con il pallone, ha fatto da collegamento tra i reparti e ha dimostrato di non essere solo capace a segnare. Lampard avrebbe dovuto prestargli tanta attenzione questa sera. Perché se Giroud non continua ad ottenere spazio, allora sembra abbastanza chiaro che chiederà di lasciare il club a gennaio. Il suo sguardo è puntato sull’europeo e lui ha bisogno di giocare per tenersi in forma e per essere considerato da Deschamps”, si legge in un articolo che il Sun ha dedicato al francese. (Fonte: The Sun)