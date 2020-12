Giroud show: segna 4 gol al Siviglia, Chelsea qualificato come primo. Guizzo PSG, ok Juve e Barça

Nella serata di Champions, a brillare è la stella di Olivier Giroud. L’attaccante del Chelsea, accostato anche all’Inter nelle ultime finestre di mercato, è stato protagonista assoluto del match dei Blues contro il Siviglia: il francese ha realizzato tutti e 4 i gol (tre su azione, uno su rigore) che hanno permesso al Chelsea di vincere 4-0 contro gli andalusi e certificare il passaggio del turno da primi nel girone.

Tra gli altri risultati, 3-0 facile per la Juventus (gol di Chiesa, Ronaldo e Morata) contro la Dinamo Kiev e del Barcellona contro il Ferencvaros mentre la Lazio pareggia 1-1 a Dortmund (gol di Immobile su rigore dopo il vantaggio giallonero di Guerreiro) e mantiene il secondo posto, con 2 punti di vantaggio sul Bruges, capace di battere 3-0 lo Zenit e di restare vivo ancora all’ultima giornata dove sarà protagonista all’Olimpico contro i biancocelesti. Da segnalare la vittoria del PSG per 3-1 sullo United: Neymar apre e chiude le danze, Rashford pareggia al 32′ e ci pensa Marquinhos a firmare il gol decisivo che proietta PSG, United e Lipsia in testa al girone H ad una giornata dalla fine, mantenendo tutto aperto.