Giroud: 4 gol, nessuna certezza: “Vedremo i piani di Lampard”. La Granovskaia stavolta…

«Bello segnare quattro gol. Cercherò di continuare così e di concretizzare l’ottimo lavoro della squadra. Sicuramente giocherò contro il Leeds sabato? Non lo so, lasciate che mi goda questa serata e la grande vittoria. Ci riposeremo e poi vedremo quali saranno i piani di Lampard per la prossima gara». Olivier Giroud ha segnato quattro gol nella partita di Champions contro il Siviglia. Ma questo non gli dà la certezza che sarà titolare nella gara di Premier League di sabato. Per questo in Inghilterra si parla ancora di un suo possibile addio a gennaio. Gli serve spazio e tempo di gioco anche perché ha come obiettivo la convocazione all’Europeo e Deschamps ha già detto che convocherà chi gioca.

Nella stagione 2020-2021, in dieci presenze è stato finora titolare solo due volte. In totale ha segnato sei gol in 273 minuti giocati. Ha quindi una media di un gol ogni 45 minuti. A gennaio di un anno fa c’era l’Inter, c’era la Lazio. Ma è stato convinto a rimanere a Londra dalla moglie. La signora Giroud è molto amica del direttore generale del Chelsea Marina Granovskaia. La dirigente ha convinto Jennifer e lei ha convinto il marito che la scelta migliore era rimanere al club inglese. Stavolta la dg lo lascerà partire?

(Fonte: SS24)