CdS – Giroud, l’Inter non perde le speranze: nuovo tentativo possibile a una condizione

Il Chelsea, a sorpresa, avrebbe deciso di esercitare l’opzione per il rinnovo del contratto di Olivier Giroud, in scadenza a giugno e dato da tempo come sicuro partente. Una mossa ha sorpresa che ha spiazzato l’Inter, convinta di poter chiudere un nuovo affare a parametro zero. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri potrebbero fare un nuovo tentativo:

“Se ci saranno le condizioni, un nuovo tentativo per prendere Giroud è da mettere in conto. Perchè il francese è sempre piaciuto a Conte, che lo ha avuto per sei mesi in Inghilterra. Un vice-Lukaku che l’Inter cercava sempre dalla Premier. Da dove è sbarcato molto materiale buono. Un ritorno di fiamma dipenderà da come il Chelsea vorrà organizzare il reparto, e dai desiderata del tecnico interista nel prossimo mercato. Ma a quel punto – e a 34 anni – il giocatore, che piaceva anche alla Lazio, dovrà abbassare ancora di più le proprie pretese (come già era pronto a fare, da otto milioni a sei in caso di trasferimento). Dimezzandosi l’ingaggio, o quasi“.