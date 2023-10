Giroud: “Pavard fantastico. Tanto di cappello, serata perfetta per lui. Da centrale…”

Olivier Guroud, attaccante del Milan, ha pubblicamente elogiato Benjamin Pavard, difensore dell'Inter e suo compagno di Nazionale, autore di una doppietta contro la Scozia: "Tanto di cappello a Benjamin Pavard! Ha segnato un bella doppietta con dei colpo di testa. Era in agguato, nel posto giusto. Una doppietta, un ritorno a casa e finire la partita con la fascia di capitano al braccio. È una serata perfetta per lui. Sorpreso da questa sua prestazione? Lo vediamo con l'Inter, lui gioca bene in mezzo. Penso che sia fantastico per la squadra. Ci sarà una bella competizione al centro della difesa. Alza il livello di tutti".