Niente Olivier Giroud per l’Inter, almeno per il momento. Il Corriere dello Sport riferisce che dopo ulteriori valutazioni, il francese di proprietà del Chelsea è stato scartato dalla dirigenza nerazzurra.

Alla base della retromarcia c’è il costo complessivo dell’operazione, giudicato troppo alto per un calciatore in scadenza tra sei mesi. Se Conte sarà in difficoltà in avanti, schiererà Eriksen seconda punta oppure opterà per il 3-4-2-1.