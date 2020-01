Inter, un fattore determinante con la Fiorentina: con un Eriksen in più ora può sognare in grande

L’Inter di Antonio Conte soffre contro la Fiorentina ma riesce a portare meritatamente a casa la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. A decidere è stata una magia di Nicolò Barella, che ha firmato con il destro al volo il gol che è vale il passaggio del turno e la doppia sfida contro il Napoli.

“La Fiorentina se l’è giocata bene e ha pure sprecato con Vlahovic l’occasione di portarsi sul 2-1. I nerazzurri non si sono espressi al massimo delle loro possibilità – scrive il Correre dello Sport – perché avevano qualche assente, perché di fronte si sono trovati un avversario capace di vincere 3 delle prime 5 gare del 2020 e perché il tecnico pugliese si è giocato la carta del tridente, che la squadra non è ancora pronta per supportare“.

A fare la differenza un fattore determinante: “La fame che Conte ha trasmesso al gruppo. Il passaggio in semifinale, che l’Inter non centrava dal 2015-16, non doveva sfuggire e così è stato. Iachini invece se n’è tornato a casa con un rammarico: se Vlahovic avesse firmato il 2-1, sarebbe potuta finire diversamente anche se per una Viola priva di Pezzella e Castrovilli pensare di vincere a San Siro non era semplice“.

La Fiorentina se l’è giocata, pressando in modo coraggioso con il baricentro alto per impedire la costruzione dal basso alla squadra di Conte. Una scelta che ha messo in difficoltà Handanovic e compagni, che poi hanno trovato maggiore ampiezza sviluppando il gioco sulle corsie laterali.

Nella ripresa, il coraggio di Iachini con il passaggio al 3-4-2-1 è stato premiato con il gol di Caceres, ma la prodezza di Barella ha restituito il vantaggio all’Inter. “L’assalto finale dei viola è stato vano e adesso, con un Eriksen in più nel motore, l’Inter può davvero sognare in grande“.