Sky – Giroud-Milan, firma sul rinnovo entro 10 giorni: le cifre dell’ingaggio

Ieri gli agenti di Alessandro Bastoni erano nella sede dell'Inter per trattare il rinnovo di contratto del difensore. E, quasi in contemporanea, quelli di Olivier Giroud erano a Casa Milan per definire il rinnovo di contratto del francese. Accordo trovato per quest'ultimo, svela Sky Sport.