Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: Spezia, squalificati Reca e Marchetti

Una giornata di stop per l'esterno sinistro polacco e per il portiere della formazione ligure, prossima avversaria dell'Inter

Il Giudice Sportivo ha reso note le sentenze in merito all'ultima giornata del campionato di Serie A. Lo Spezia, prossimo avversario dell'Inter (gara in programma venerdì 10 marzo alle ore 20:45), dovrà fare a meno di Arkadiusz Reca e di Federico Marchetti, entrambi fermati per una giornata.