Supercoppa, Giudice Sportivo: Barella entra in diffida, seconda sanzione per Lautaro e Calha

Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato sulle decisioni in seguito alla finale di Supercoppa Italiana di ieri a Riyad tra Milan e Inter, vinta dai nerazzurri per 3-0. A causa dell'ammonizione subita ieri, Nicolò Barella entra in diffida, dato che ieri è arrivata la quarta sanzione per il centrocampista nerazzurro.