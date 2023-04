Giuffredi: “Napoli? Incidente di percorso come con l’Inter. Spalletti il migliore”

Ma per me è stato solo un incidente di percorso, meglio tutto storto in una partita che in più partite. Non dobbiamo aver paura di nessuno perché abbiamo l’allenatore più forte d’Italia. Spalletti ha dimostrato di essere il migliore in Italia e tra i più forti in Europa. Abbiamo un gruppo di ragazzi che a livello comportamentale sono stati esemplari, hanno espresso il più bel calcio in Italia. Non bisogna avere neanche un dubbio su quello che è il valore del Napoli e di Spalletti. Già venerdì a Lecce ci sarà la reazione, non ho nessun dubbio".