Il 6 giugno del 1965 arrivava il nono scudetto della storia dell’Inter

Dieci giorni più tardi l'Inter diventa anche Campione d'Italia per la nona volta nella sua storia: il 6 giugno 1965 i nerazzurri pareggiano per 2-2 contro il Torino a San Siro nell'ultima giornata, conquistando lo Scudetto che avvicina l'Inter alla Prima Stella. Quel giorno Jair porta in vantaggio la squadra di Herrera, che viene poi rimontata dai granata con due reti. Il rigore di Sandro Mazzola all'ultimo minuto regala il pareggio: un punto che rende l'Inter irraggiungibile per il Milan secondo, che comunque viene sconfitto a Cagliari.