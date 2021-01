Attacco Inter, non solo gennaio: “Marotta ha già scelto il colpo da regalare a Conte a giugno”

L’attacco dell’Inter dovrà essere rinforzato a gennaio, ma probabilmente anche a giugno. Se in questa sessione di mercato gli investimenti saranno praticamente nulli, infatti, in estate la società si muoverà comunque per accontentare Antonio Conte.

E, qualora la punta non arrivasse ora, l’amministratore delegato nerazzurro avrebbe già individuato il rinforzo da portare a Milano in vista del 2021-22. Si tratta di Arek Milik, in scadenza con il Napoli. Secondo Tuttosport, infatti, l’Inter spera che il polacco rifiuti ogni destinazione per poi tentare di prenderlo a parametro zero al termine di questa stagione:

“… L’Inter gioca su due tavoli: il primo prevede un rinforzo già in arrivo a gennaio, il secondo guarda più in là, ovvero ad Arek Milik che è il primo obiettivo alla voce svincolati di Beppe Marotta. L’Inter – come la Juventus – fa il tifo affinché il polacco continui a rifiutare ogni destinazione per poterlo trattare da svincolato“.

(Fonte: Tuttosport)