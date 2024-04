Una battuta per rispondere ad una polemica (una di quelle evitabili). Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini , era a San Siro per assistere alla sfida della sua squadra contro l'Inter. Sugli spalti, insieme alla dirigenza nerazzurra, c'era il presidente della FIFA, Gianni Infantino , che è dichiaratamente interista.

All'occasione mancata di Calhanoglu (che invece ha segnato il suo 15esimo rigore consecutivo) smorfia di dispiacere per Infantino. Un tifoso, su X, riprendendo quel momento in un video scrive: "Sono in imbarazzo io per loro, una roba così non l'avevo mai vista".