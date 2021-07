Cagliari, Giulini: “Mercato? Sarà complicato, l’anno scorso perdite enormi per i club”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato così del mercato dei sardi

"Speriamo di avere una stagione più tranquilla quest'anno, l'anno scorso abbiamo sofferto tanto. Mercato? Sarà complicato, i club hanno subito perdite enormi nella scorsa stagione. Non dovremo fare il passo più lungo della gamba. Chiaramente la variante delta preoccupa un po' tutti ma con il passaporto vaccinale speriamo i tifosi possano entrare allo stadio. Credo sia l'unica via di uscita per la crisi e per creare opportunità di rilancio".