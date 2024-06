"Tra le note dolenti la prima che mi viene in mente è senz’altro il Napoli: era difficile immaginare che la formazione Campione d’Italia avrebbe chiuso il campionato in una posizione di classifica così insignificante. L’annata dei partenopei è stata davvero deludente, e non mi pare che i ripetuti cambi di allenatore abbiano aiutato la squadra a invertire la rotta. Io personalmente avrei dato più tempo a Garcia: la sua partenza non sarà stata delle migliori, ma chiunque – se paragonato al predecessore Spalletti – avrebbe fatto fatica. La società avrebbe dovuto avere un po’ più di pazienza. Poi le due romane non sono state all’altezza delle aspettative e, in coda alla graduatoria, mi ha sorpreso la retrocessione del Sassuolo. La formazione emiliana aveva messo radici da anni in serie A, e nessuno ipotizzava un epilogo del genere".