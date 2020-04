Giuntoli: “Icardi? Tutti lo vorrebbero. Ma è lontano dalle possibilità economiche del Napoli”

Nella scorsa estate, prima del passaggio in prestito al Psg, Icardi è stato accostato anche al Napoli che era alla ricerca di un attaccante. Il futuro del calciatore di proprietà dell’Inter è ancora in dubbio e potrebbe anche fare ritorno in Italia. Sulle sue tracce c’è sempre, mentre il Napoli sembra essere fuori da questa corsa.

Queste le parole del ds del Napoli Giuntoli su Icardi: “Tutti lo vorrebbero, è un grande giocatore. Ma è lontano dalle nostre possibilità economiche”.