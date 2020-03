SM – Inter, Lautaro per la permanenza chiede una cosa. Icardi-Tonali? Ecco lo scenario

In Argentina definiscono difficile l’addio all’Inter, mentre SportMediaset segnala ancora incertezza sul futuro di Lautaro Martinez. Secondo quanto risulta all’emittente, infatti, il calciatore è pronto a battere cassa all’Inter: ha già in mano una proposta dal Barcellona, come confermato dal suo agente ieri sera. Beto Yaque, oltre ad aver ammesso i contatti con altri club, ha espressamente chiesto un adeguamento per valutare la permanenza in nerazzurro, sempre a forte rischio. Da non trascurare in casa Juventus l’operazione Mauro Icardi: questa passerebbe attraverso un riscatto del PSG a sconto rispetto ai 70 mln pattuiti ad agosto. I francesi lo userebbero poi come contropartita in uno scambio con Pjanic. I bianconeri continuano a seguire anche Sandro Tonali, così come i nerazzurri: ma con il bosniaco in Francia, la Juventus sarebbe pronta ad accelerare.