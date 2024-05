L'edizione europea dei Globe Soccer Awards 2024 si terrà il 28 maggio in Sardegna in concomitanza con i LALIGA Awards. Edizione per la quale si aprono oggi le votazioni: in questa fase, che durerà solo sei giorni, tutti i tifosi potranno votare i propri candidati preferiti nell'app di Globe Soccer e sul sito vote.globesoccer.com. Tra i candidati per il Best Coach anche Gasperini, Inzaghi e Thiago Motta; Çalhanoğlu, Bastoni e Lautaro in lizza per il Best Player; Atalanta e Inter tra le 15 candidate per il Best Men's Club.