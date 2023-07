Fifa, i Globe Soccers Awards si espandono a livello globale: i dettagli

Globe Soccer, in qualità di società organizzatrice dei Dubai Globe Soccer Awards , ha ufficializzato l'espansione del concept a livello globale, con cinque nuove edizioni attese nel 2024 in quattro continenti. Presentata come 'Road to Dubai', la nuova serie intercontinentale di Globe Soccer si svilupperà con cinque edizioni indipendenti in Africa, Americhe, Asia, Europa e Medio Oriente.

Tutti i dettagli verranno rivelati nel corso dei prossimi mesi. I vincitori di ciascun premio continentale principale, come ad esempio il Best Men's Player of the Year, la Best Women's Player of the Year, il Best Club e il Best Coach, si qualificheranno poi automaticamente come finalisti per la cerimonia principale dei Dubai Globe Soccer Awards annuali, organizzati in collaborazione con il Dubai Sports Council.