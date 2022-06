Gnonto: “Inter era casa, ma addio fu scelta migliore. Tornare? Non si sa mai”

Intervenuto ai microfoni del canale YouTube di Gian Luca Rossi, Willy Gnonto, ex centravanti dell'Inter oggi allo Zurigo, ha parlato così dopo il suo primo gol in Nazionale contro la Germania: "Sono un po' triste per il risultato ma sono cose che restano: il primo gol in Nazionale lo ricorderò per sempre. Anche il debutto è stata una bella emozione, è andata abbastanza bene. Siamo tanti ragazzi giovani con qualità, abbiamo voglia di fare e metterci in mostra: la Nazionale è in un momento di ripartenza ma noi abbiamo le qualità per ripartire. Abbiamo anche giocatori di esperienza che possono aiutarci, speriamo di farcela il più velocemente possibile. Sono emozioni forti, ma sono tranquillo: cerco di leggere poco i giornali. Ho la mia famiglia che mi sta sempre vicina, ora sono qui a rilassarmi con gli amici e preparo la maturità".