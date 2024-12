È arrivato il momento per i supporters nerazzurri di scegliere il Betsson Sport Goal of the month scegliendo tra le reti realizzate da Prima Squadra maschile e Primavera. I tifosi potranno votare il loro preferito attraverso i canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e Twitter.

Una carrellata di reti, aperta dal destro paradisiaco di Hakan Calhanoglu contro il Napoli. Poi i due straordinari gol di Correa contro l'Hellas Verona e Lautaro contro il Venezia e infine il delizioso destro a giro sotto l'incrocio di Pinotti, nella gara vinta dalla Primavera per 4-1 contro l'Arsenal. Non resta che scegliere il vincitore, che sarà eletto Betsson Goal of the Month per il mese di novembre!