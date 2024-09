In totale sono 18 le reti segnate nel mese di agosto dalle formazioni nerazzurre: sei di queste sono le candidate ad essere scelte come primo Betsson Goal of the Month della stagione. Si parte con il gran colpo di testa di Marcus Thuram allo stadio Ferraris contro il Genoa, primo gol dell'Inter di Simone Inzaghi nella Serie A 2024/25. Si prosegue con un'altra rete di testa, quella con cui Matteo Darmian ha aperto la sfida casalinga contro il Lecce; lo splendido mancino al volo di Nicolò Barella contro l'Atalanta è l'ultimo candidato tra i gol segnati dalla Prima Squadra. Una rete segnata di sinistro, proprio come quella di Thomas Berenbruch, centrocampista della Primavera, nella vittoria per 2-0 contro la Cremonese. Chiudono l'elenco i gol di Annamaria Serturini e Michela Cambiaghi: due perle che hanno inaugurato il campionato dell'Inter Women, aprendo la strada alle nerazzurre nella grande vittoria per 5-0 contro la Sampdoria.