«Che devo rimproverare, hai visto come ha giocato? Ci mancherebbe. Giusto ridere e scherzare, dopo una partita sempre dura contro l'Atalanta: siamo stati bravi a chiudere la partita perché giusto non rischiare grazie a due zampate di Thuram che non sa manco come ha fatto». Intervista doppia a fine partita quella di Barella e Thuram che scherzano ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la squadra di Gasperini vinta 4-0.