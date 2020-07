Godin: “Mancato il gol, abbiamo fatto di tutto. Europa League? Dobbiamo crederci e…”

Diego Godin ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio contro la Fiorentina: “E’ mancato il gol. Abbiamo fatto di tutto e tante cose buone. Penso che è stata una partita giocata per vincere, dispiace. Dobbiamo continuare e pensare al Genoa e vincere tutte le partite che mancano fino alla fine. Dobbiamo continuare sempre a lavorare forte ogni giorno. Con questa maglia dobbiamo scendere in campo per vincere. Dobbiamo pensare più in alto possibile. Sappiamo che lo scudetto è difficilissimo, dobbiamo pensare a finire la stagione nel migliore dei modi possibili. Poi bisogna pensare all’Europa League, a finire la stagione. Adesso dobbiamo lavorare e credere che possiamo vincere quella coppa. Io conosco la strada per arrivare in finale. Dobbiamo crederci, mettercelo in testa e avere la voglia di vincere ogni partita. Vincere ti aiuta a vincere. Bisogna arrivare all’ultima partita e alla coppa con buone sensazioni. Penso che quello sia l’importante”.

(Inter TV)