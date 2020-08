Condò: “Che delusione Godin, all’Inter non ha fatto vedere nulla. La sua personalità…”

Paolo Condò, giornalista di Skysport, ha detto la sua sul giocatore delusione della stagione. Per lui si tratta di Diego Godin. Questa l’analisi fatta sul difensore dell’Inter: «Probabilmente si concluderà la storia di Godin all’Inter. Mi ha deluso perché era tanta l’aspettativa nei suoi confronti. L’ho visto tanto nell’Atletico Madrid in questi anni e ho pensato che fosse l’anima di quel club, a parte nel 2014, quello in cui segnò il gol della vittoria della Liga, fece il gol che stava per dare la CL all’Atletico contro il Real e quello che buttò l’Italia fuori ai Mondiali. Avrei detto che con Godin avrei attraversato l’inferno fiducioso e invece al club nerazzurro non ha fatto vedere praticamente nulla. Forse qualcosa in più nelle ultime giornate. Non credo che il passaggio dalla difesa a quattro alla difesa a tre abbia fatto perdere così un giocatore di quella personalità».

(Fonte: SS24)