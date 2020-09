Sky – Godin, cessione che si sta complicando. Non c’è ancora l’accordo complessivo

A Skysport hanno aggiornato sulla situazione legata alla cessione di Godin. È quella che a quanto pare potrebbe sbloccare l’arrivo di Vidal in Italia. Secondo quanto riporta il noto canale satellitare più passano le ore più evidentemente si sta complicando la cessione al Cagliari. Una cessione che non è mai stata semplice perché c’è da trovare, sopratutto sul fronte rossoblù, la quadratura sulla cifra e quindi sullo stipendio del giocatore. Non c’è ancora l’accordo complessivo tra i due club e il giocatore.

(Fonte: SS24)