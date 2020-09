GdS – Godin-Cagliari, rischio che salti tutto. Ma a fare brutta figura non sarebbe l’Inter…

C’è ancora distanza tra Diego Godin e il Cagliari, nonostante la disponibilità dell’Inter a pagare le mensilità dello stipendio del giocatore fino a settembre e a non ricevere indennizzi per il cartellino. Come riportato da Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport, ora tocca al club rossoblù fare un passo deciso verso l’altra parte:

“… Ma se gli aiuti, dovremmo dire i grandi aiuti, si dovessero tramutare in regali, a fare una brutta figura sarebbe proprio il club che li elargisce (…). Quando regali il cartellino senza pretendere un euro, diventa anche giusto e automatico che il club interessato alle prestazioni di Diego faccia tutto il resto. Siamo sinceri: se Godin non arrivasse, e il rischio sta aumentando, sarebbe un passaggio a vuoto. Ma non da parte di chi (l’Inter) si è messo a totale disposizione, di più non avrebbe potuto fare. Quindi, ora tocca al Cagliari“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport