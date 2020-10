Godin: “All’Inter ho dovuto cambiare il mio modo di giocare. Lo sforzo mi ha fatto crescere”

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Uruguay, Diego Godin, ex difensore dell’Inter ora al Cagliari, ha parlato così del cambiamento nel suo stile di gioco durante la sua esperienza nerazzurra: “All’Inter ho dovuto cambiare il mio modo di giocare e fare uno sforzo fisico che mi ha permesso di crescere. Quello su cui posso contribuire è il fatto aver vissuto le qualificazioni, voglio godermi la presenza qui come se fosse il primo giorno ed essere entusiasta della partita”, riporta La Oral Deportiva.