Godin: “Mai pentito di aver lasciato l’Atletico per l’Inter. Era il momento di cambiare”

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti all’aeroporto di Montevideo, l’ex difensore dell’Inter Diego Godin ha parlato così del suo addio all’Atletico Madrid lo scorso anno: “Non mi sono mai pentito di aver lasciato l’Atletico per l’Inter: era ora di cambiare, di lasciare la zona di comfort e di affrontare nuove sfide. Torreira e Suarez? Possono dare molto in personalità. Luis con i gol e creando occasioni da rete che mancavano all’Atlético lo scorso anno dopo l’addio Griezmann; Lucas è dinamico, segna, dà copertura in mezzo al campo, è un giocatore che piace al Cholo. Non è un caso che siano all’Atletico”.

(Mundo Deportivo)