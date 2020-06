Inter, Godin e il momento più brutto con l’Uruguay: “Se non ci fossimo qualificati…”

Il difensore dell’Inter Diego Godin ha parlato a Fox Sports Digital, ricordando quali siano stati i momenti più difficili con la maglia dell’Uruguay: “Il percorso nelle eliminatorie per il Mondiale del Sudafrica nel 2010 fu molto lungo e metteva in palio il Mondiale. Alla fine del percorso ci toccava giocare contro l’Ecuador in altura e stavamo più fuori che dentro. Vincemmo però con un gol di Forlan, dopo vincemmo anche in Colombia e finimmo con un pareggio con l’Argentina. Abbiamo passato momenti molto difficili però questo fu quello che ci ha reso più forti. Se non ci fossimo qualificati per quel Mondiale, tutto quello che è scaturito dopo non ci sarebbe stato”.