Godin al Cagliari, probabile aiuto economico dell’Inter. GdS: “Non adatto allo stile di Conte”

Che il mercato dell’Inter debba considerare prima le uscite è ormai chiaro e, proprio per questo motivo, il club nerazzurro ha deciso di cedere gratis Godin al Cagliari.

“Zhang ordina cessioni prima degli acquisti: la giostra può partire. E parte, in effetti, Con Diego Godin che ha un volo prenotato per Cagliari. L’Inter e il club sardo hanno chiuso la trattativa, Marotta e Ausilio lasciano partire il giocatore a titolo definitivo e gratuito, rinunciando a una potenziale (anche se complicata di questi tempi) plusvalenza ma risparmiando i 5,5 milioni di euro di ingaggio (qualcosa meno, visto che siamo già a settembre e che non è esclusa l’ipotesi di un piccolo aiuto da parte dei nerazzurri). Godin da parte sua spalmerà su tre stagioni i restanti due anni di contratto che aveva con l’Inter, chiudendo dopo soli 12 mesi la sua avventura a Milano. Non sarà mai, nonostante il buon finale di stagione, il difensore adatto per lo stile di gioco di Conte, ecco perché il suo addio non può stupire ma va considerato il logico finale di un rapporto (tecnico) mai nato”, spiega La Gazzetta dello Sport.