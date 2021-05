Gol annullato a Lautaro, Condò: “Per l’arbitro fallo di Lukaku, ma Chiellini…”

Il pensiero del giornalista a proposito di uno degli episodi di cui tanto si discute dopo Juventus-Inter

Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato alcuni episodi da moviola che hanno caratterizzato Juventus-Inter di questo pomeriggio: "Il gol annullato a Lautaro? Non ho visto un fallo. L'arbitro ha fischiato un contatto Lukaku-Chiellini, ma mi sembra che Chiellini se la faccia da solo quella cosa. I calci di rigore del primo tempo ci sono, ma sono due cose diverse in base alla dicitura VAR. Il primo è un chiaro ed evidente errore, vedendolo al monitor, mentre il tocco sul calcagno di De Ligt su Lautaro mi sembra più da moviola in campo".