Juventus-Inter, Zhang e Agnelli a colloquio prima del fischio d’inizio

I presidenti delle due squadre si sono salutati e hanno parlato per qualche minuto prima di Juventus-Inter

Steven Zhang ha seguito l'Inter in trasferta per gustarsi da vicino la prima sfida con la Juventus da campione d'Italia. Il presidente nerazzurro, come testimoniano gli scatti che arrivano dallo Stadium, si è intrattenuto con Andrea Agnelli prima del calcio d'inizio. Tra i due c'è sempre stata grande stima.