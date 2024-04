Gol di Luis Alberto, la Lazio batte il Genoa nell’anticipo

Quarta vittoria nelle ultime cinque per la Lazio che scavalca l'Atalanta e si porta al sesto posto a 52 punti, a -3 dalla Roma quinta che però ha due partite in meno. Sconfitta numero 12 per il Genoa, la terza nelle ultime cinque in casa. Il Grifone comunque è dodicesimo con 39 punti.