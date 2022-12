FOTO – In Francia: “Il gol di Messi ai supplementari era da annullare: ecco perché”

Una nuova immagine scatena le polemiche sulla finale dei Mondiali in Qatar.

Una nuova immagine scatena le polemiche sulla finale dei Mondiali in Qatar. In Francia affermano che il gol di Messi nei tempi supplementari sarebbe irregolare. Secondo il regolamento, il secondo gol del fuoriclasse argentino, ai supplementari, sarebbe dovuto essere annullato dall'arbitro Szymon Marciniak. Il motivo? Alcuni componenti della panchina dell'Argentina sono entrati in campo prima che la palla oltrepassasse la linea di porta.